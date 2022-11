Bremer sulla vittoria contro l’Inter: «Rabbia di vincere! Sono leader, però…»

Bremer si esprime sulla vittoria della Juventus contro l’Inter (vedi tabellino). Il difensore bianconero si dice soddisfatto del lavoro della propria squadra e ottimista per il futuro. Di seguito le dichiarazioni del calciatore a “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

RABBIA – Gleison Bremer commenta la vittoria della propria squadra nel match contro l’Inter. Ai microfoni di Rai 2, il difensore bianconero dichiara: «Vittoria importante contro l’Inter. C’era rabbia di vincere ancora, soprattutto in casa nostra. Io sono leader però ho bisogno di tempo, devo conoscere ancora l’ambiente e i ragazzi. La Juventus è sulla buona strada e deve continuare così. Non sto bene fisicamente al 100% ma sto lavorando per esserlo. Il futuro in Serie A Ancora presto per dirlo. Però dobbiamo fare un passo alla volta, vincere ogni partita e continuare così». Così Bremer termina il proprio intervento in collegamento con lo studio di “La Domenica Sportiva”.