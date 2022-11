Serie A, la classifica aggiornata dopo la 13ª giornata: Inter, drammatico -11

La tredicesima giornata di Serie A si chiude in maniera disastrosa per l’Inter, che perde il derby d’Italia con la Juventus (vedi articolo) buttando via quattro occasioni nitide da gol e sprofonda in classifica: -11 dal Napoli capolista. Da martedì turno infrasettimanale per il penultimo impegno prima della sosta per i Mondiali.

SERIE A 2022-2023 – 13ª GIORNATA

Udinese-Lecce 1-1 33′ Colombo (L), 68′ Beto

Empoli-Sassuolo 1-0 64′ Baldanzi

Salernitana-Cremonese 2-2 3′ Piatek, 12′ Okereke (C), 38′ Coulibaly, 89′ Ciofani (C)

Atalanta-Napoli 1-2 19′ Lookman (A), 23′ Osimhen, 35′ Elmas

Milan-Spezia 2-1 21′ Theo Hernandez, 59′ Maldini (S), 89′ Giroud

Bologna-Torino 2-1 26′ rig. Lukic (T), 64′ Orsolini, 73′ Posch

Monza-Verona 2-0 68′ Carlos Augusto, 90′ Colpani

Sampdoria-Fiorentina 0-2 4′ Bonaventura, 58′ Milenkovic

Roma-Lazio 0-1 29′ Felipe Anderson

Juventus-Inter 2-0 52′ Rabiot, 85′ Fagioli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 35

Milan 29

Lazio 27

Atalanta 27

Juventus 25

Roma 25

Inter 24

Udinese 23

Salernitana 17

Torino 17

Fiorentina 16

Bologna 16

Sassuolo 15

Empoli 14

Monza 13

Lecce 9

Spezia 9

Cremonese 6

Sampdoria 6

Verona 5

PROSSIMO TURNO



Napoli-Empoli martedì 8 novembre ore 18.30

Spezia-Udinese martedì 8 novembre ore 18.30

Cremonese-Milan martedì 8 novembre ore 20.45

Lecce-Atalanta mercoledì 9 novembre ore 18.30

Sassuolo-Roma mercoledì 9 novembre ore 18.30

Fiorentina-Salernitana mercoledì 9 novembre ore 20.45

Inter-Bologna mercoledì 9 novembre ore 20.45

Torino-Sampdoria mercoledì 9 novembre ore 20.45

Verona-Juventus giovedì 10 novembre ore 18.30

Lazio-Monza giovedì 10 novembre ore 20.45