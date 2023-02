Bologna-Inter, Inzaghi riscopre i problemi della rosa. Un ruolo in sofferenza

Simone Inzaghi si avvicina a Bologna-Inter (calcio d’inizio alle 12.30) facendo i conti con diversi problemi di formazione. Che a loro volta mettono in luce alcune incompletezze della rosa nerazzurra.

SCELTE OBBLIGATE – Bologna-Inter vedrà una formazione diversa dal solito per i nerazzurri (qui le ultime probabili). Essenzialmente per gli infortuni improvvisi di Milan Skriniar e Federico Dimarco. Nulla di grave per loro, ma sono due punti fissi dell’undici di Simone Inzaghi. E sostituirli è meno semplice del previsto, soprattutto per il difensore. L’esterno verrà sostituito ovviamente da Robin Gosens. Lo slovacco invece da Danilo D’Ambrosio, dato che anche Matteo Darmian è acciaccato. Obbligando così il tecnico a fare i conti con alcune inefficienze della rosa dell’Inter.

INCASTRI COMPLESSI – Il cambio tra Dimarco e Gosens modifica la proiezione offensiva dell’Inter, ma non intacca troppo la qualità dell’undici nerazzurro. Diversi sono invece gli effetti dei cambi sulla destra. Perché chiunque sostituisca Skriniar rappresenta una soluzione provvisoria, e non all’altezza del numero 37. L’unico che si avvicina è Darmian, che però partirà dalla panchina. Questo quindi complica i piani di Inzaghi in vista di Bologna-Inter. Soprattutto nelle letture a gara in corso. Perché l’out di sinistra, proprio quello presidiato da Gosens oggi, rischia di rimanere scoperto, nel caso in cui sia D’Ambrosio sia Dumfries (titolare a destra) debbano essere sostituiti. A quel punto, non ci sarebbe nessun ricambio per Gosens. Un’evenienza da scongiurare, ma che nessuno può escludere.