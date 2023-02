Gosens titolare obbligato in Bologna-Inter. Compiti chiari per il tedesco

Robin Gosens partirà dal 1′ in Bologna-Inter, alle 12.30, per l’assenza di Federico Dimarco. Occasione importante per il tedesco.

SCELTE OBBLIGATE – In Bologna-Inter (oggi alle 12.30) si vedranno diverse modifiche nella formazione nerazzurra (qui le probabili). Uno di queste riguarda Robin Gosens, che partirà titolare sulla fascia sinistra. Una scelta che forse Simone Inzaghi avrebbe compiuto anche senza l’infortunio di Federico Dimarco. Ma che invece è obbligata. E i problemi non finiscono qui. Perché, complici gli avvicendamenti a destra, Gosens rischia di dover giocare l’intera partita. Senza nessun cambio disponibile. A prescindere da questo, per il tedesco si presenta un’occasione di capitale importanza.

ARMA NUOVA – Partendo dal primo minuto in Bologna-Inter, Gosens troverà la settima maglia da titolare in stagione. Appena la terza in Serie A, dopo le trasferte in casa di Lecce e Sampdoria. E sembra quasi uno scherzo del destino che questo avvenga contro cui ha segnato il primo (e finora unico) gol in campionato con la maglia nerazzurra. Ma questi sono discorsi che in campo non influiscono. Il numero 8 dell’Inter ha l’occasione di giocarsi una gara intera. Provando così a incidere sulla prestazione collettiva. Non servendo palloni coi contagiri come il collega Dimarco. Ma attaccando il lato destro del Bologna, agendo da ala mancina molto avanzata. E imponendosi – finalmente – come un titolare alternativo per il quinto di sinistra.