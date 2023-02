Darmian stringe i denti, ma resta altro ballottaggio in difesa per l’Inter – TS

Considerando le assenze certe di Federico Dimarco e Milan Skriniar (vedi QUI), Simone Inzaghi in Bologna-Inter dovrà rivedere le scelte di formazione non solo a centrocampo. In difesa, difatti, sarà confermato Matteo Darmian nonostante la botta ricevuta contro il Porto. Secondo Tuttosport resta un altro ballottaggio al centro della difesa.

LE SCELTE IN DIFESA – Le scelte di Simone Inzaghi contro il Bologna saranno inevitabilmente condizionate da quanto accaduto nelle ultime ore a Federico Dimarco e Milan Skriniar. Sul centro destra confermato Matteo Darmian, nonostante il problema alla caviglia accusato col Porto (ma superato), resta il favorito su Danilo D’Ambrosio (che quindi scenderebbe in campo dall’inizio se il compagno non ce la facesse). Al centro della difesa, invece, resta vivo il ballottaggio tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, con il primo leggermente in vantaggio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini