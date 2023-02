Joao Mario che stagione! L’ex Inter è capocannoniere in Portogallo

Joao Mario sta vivendo una stagione da sogno. L’ex Inter è diventato capocannoniere del Campionato portoghese con 14 reti.

SOGNO – Joao Mario continua a far sognare i tifosi del Benfica. Con la doppietta realizzata ieri contro il Vizela, il centrocampista ha raggiunto le 14 reti in Campionato. Numero che lo porta primo nella classifica marcatori del Campionato portoghese. Sette di quest sono arrivati da calcio di rigore. In tutte le competizioni ha giocato finora 36 partite, segnando 19 reti e servendo 10 assist. Numeri importanti soprattutto se non si è un attaccante. L’ex Inter ha finalmente trovato la sua dimensione.