Bologna-Inter diventa la partita di Gosens: occasione al momento giusto

Bologna-Inter potrebbe diventare la partita di Gosens. Il tedesco è proiettato a giocare titolare, e l’occasione sembra arrivare proprio nel momento migliore.

OCCASIONE PERSONALE – Bologna-Inter all’improvviso è diventata la partita di Robin Gosens. Un’iperbole ovviamente. Ma l’assenza di Dimarco proietta il tedesco come titolare sulla fascia sinistra. Di più: come unica opzione assoluta. Un’occasione importante per dare un segnale ad Inzaghi.

MOMENTO GIUSTO – Gosens all’Inter ha vissuto un’esperienza decisamente in salita. Piccoli passi, con tanta pazienza. Ma ora, proprio ora, sembra pronto a prendersi il suo spazio. L’infortunio di un anno fa è totalmente alle spalle. La condizione è evidentemente migliore. Infatti il minutaggio è in crescita: Inzaghi lo ha utilizzato in tutte le partite del 2023 per un totale di 378 minuti. E col Bologna avremo la sua quarta uscita da titolare. Più che in tutto il resto del suo tempo a Milano. Infine, nell’ultima partita col Porto il suo ingresso nel secondo tempo ha dato nuova linfa alla squadra. Un segnale importante. Che però va confermato sul campo.

DIMOSTRARE IN CAMPO – Bologna-Inter sembra proprio l’occasione giusta al momento giusto. Gosens deve fare un passo avanti, e il momento è questo. Il suo apporto anche a livello tattico potrebbe essere decisivo. Lui per primo ha detto in tempi recenti di sentirsi finalmente al top, e di aver bisogno solo di minuti. Oggi arriveranno. E vanno sfruttati.