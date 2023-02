Bologna-Inter, Skriniar e Dimarco out: come cambia la formazione iniziale

Bologna-Inter è il Lunch Match della ventiquattresima giornata di Serie A, in programma al Dall’Ara. Inzaghi perde sia Skriniar e Dimarco (vedi comunicato), dunque l’undici iniziale nerazzurro cambia. Di seguito la probabile formazione

ASSENZE – Bologna-Inter è la sfida che andrà in scena allo stadio “Renato Dall’Ara” domani (domenica) alle ore 12.30. Simone Inzaghi, dopo il trionfo in Champions League contro il Porto, dovrà fare a meno di due titolarissimi, ovvero Milan Skriniar e Federico Dimarco. I due non saranno a disposizione e quindi l’undici iniziale cambia.

Bologna-Inter, come cambia la formazione dal 1′ senza Skriniar e Dimarco: chance Gosens, straordinari Darmian

Con Skriniar e Dimarco indisponibili, la formazione titolare dell’Inter contro il Bologna cambia. Innanzitutto sulla corsia sinistra Robin Gosens avrà una chance da titolare mentre su quella destra si rivedrà Denzel Dumfries con Matteo Darmian arretrato in difesa al posto dello slovacco. Per il resto, a completare il reparto arretrato, ci sarà ovviamente André Onana in porta mentre al centro della difesa Stefan de Vrij contende il posto a Francesco Acerbi con Alessandro Bastoni braccino di sinistra. In mezzo campo turno di riposo per Henrikh Mkhitaryan con Marcelo Brozovic in cabina di regia affiancato da Hakan Calhanoglu e Nicolò Barellla. In attacco Romelu Lukaku al fianco di Lautaro Martinez (vedi articolo).

INTER probabile formazione (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez