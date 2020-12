Bolbat: “Stiamo studiando l’Inter. Vogliamo assolutamente passare il turno”

Dopo Mykola Matvieenko, anche Serhii Boban, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha commentato la vittoria dello Shakhtar Donetsk, in campionato col Minaj, proiettandosi verso la gara con l’Inter di mercoledì sera

FINO ALLA MORTE – Lo Shakhtar Donetsk ha fatto il suo dovere contro il Minaj, ieri. Mercoledì sera, la squadra di Luís Castro sarà impegnata in una gara fondamentale di Champions League contro l’Inter. Il difensore ucraino, Serhii Bolbat, ha parlato così dopo l’agevole vittoria in campionato: “Siamo entrati in campo pensando semplicemente a vincere e prendere tre punti. Non guardiamo troppo avanti, ma pensiamo partita dopo partita. Abbiamo affrontato il Minaj, adesso ci prepariamo per l’Inter. Passo dopo passo assolveremo bene i nostri compiti. La gara di mercoledì? Cercheremo il modo per battere questa squadra. L’unica cosa che vorremmo avere sarebbe il supporto dei nostri tifosi. È un match assolutamente importante per lo Shakhtar Donetsk. Cercheremo di raggiungere l’obiettivo di passare il turno.”

Fonte: Shakhtar.com