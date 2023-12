Inter-Atalanta Primavera 3-1: super ripresa e qualificazione ai quarti

Termina con il punteggio di 3-1 Inter-Atalanta Primavera, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 1-1.

QUALIFICATI − Come nel primo tempo, anche nella ripresa l’Inter di Chivu parte fortissima, tant’è che dopo cinque minuti si riporta in vantaggio: Pardel perde palla in porta, Spinacce la ruba e la dà a Quieto. Il veneziano si appoggia a Di Maggio che arriva dalle retrovie e tira. La conclusione viene respinta e l’Inter torna in vantaggio. I nerazzurri di Milano non mollano la presa e al 60′ calano anche il tris: Akinsanmiro ruba palla a centrocampo, manda in profondità ed arriva il rigore grazie allo scatto di Sarr. Ammonito Pardel. Dal dischetto non sbaglia Sarr. Undici minuti più tardi è ancora Sarr a sfiorare il gol, ma la sua conclusione viene bloccata stavolta da Pardel. Dopo una ripresa di gestione l’Inter rischia di prendere però il secondo gol al 76′, quando ci vuole un super Raimondi per limitare Vlahovic. Nel finale, Zuberek si divora il 4-1 a porta spalancata.

INTER-ATALANTA PRIMAVERA 3-1

Spinacce 10′ (I), 19′ Riccio (A), 50′ Di Maggio (I), 60′ Sarr (I)