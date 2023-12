Pardo: «Sommer portiere eccezionale. Ottima cessione di Onana»

Parlando dell’Inter, Pierluigi Pardo si è soffermato in particolare sul portiere nerazzurro di questa stagione. Ha parlato sia di Sommer che di Onana, in diretta a ‘Tutti Convocati‘.

ESPERIENZA – Analizzando le grandi prestazioni e i clean sheet dell’Inter, Pardo ha analizzato la stagione di Sommer e il suo acquisto: «Parliamo di un portiere con più di 800 presenze in carriera. Ha giocato in squadre di alto livello, eccellendo sempre nelle prestazioni. In nazionale con la Svizzera è diventato con il passare degli anni una vera e propria colonna portante. Io credo che se si discute uno come lui. significa solo che si è ignoranti in calcio internazionale. Paragonandolo con Onana, confesso che l’ex portiere dell’Inter non mi ha mai fatto impazzire, ma ha fatto una stagione incredibile l’anno scorso. Ha fatto un ottimo lavoro Marotta a venderlo a quel prezzo al Manchester United. Il portiere svizzero non ha le caratteristiche fisiche da portiere moderno e un gioco con i piedi eccellente come il camerunense, ma è fuori discussione la sua bravura tra i pali. Per me è più forte».