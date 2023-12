Marotta: «L’Integrity Tour? Tipologia di iniziative importantissima»

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha parlato in prima persona dell’Integrity Tour, l’iniziativa promossa dalla Lega Serie A contro le frodi sportive.

INIZIATIVA IMPORTANTE − Beppe Marotta ha parlato in merito all’Integrity Tour promosso dalla Lega Serie A, che oggi ha fatta tappa all’Inter: «È fondamentale che le Società e le Istituzioni sportive mettano in atto un forte sistema di prevenzione e dedichino maggiore attenzione per prevenire qualunque violazione collegata al tema del betting e delle frodi sportive. Questa tipologia di iniziative è importantissima per tutto il sistema, ma non si deve mettere in atto solo sporadicamente. Dobbiamo lavorare tutti insieme nella stessa direzione affinché si sensibilizzino gli atleti, fin dalla giovane età, per far sì che acquistino maggiore consapevolezza sui rischi in materia di integrità sportiva».