Bonan: «Lukaku alla Roma? Un bene per la crescita di Thuram»

La dirigenza dell’Inter aveva in mente un attacco diverso da quello di oggi, per la squadra di Inzaghi. Alessandro Bonan ha parlato dei benefici della partenza di Romelu Lukaku a favore di Marcus Thuram, in diretta su Sky Sport.

IMPRESSIONANTE – Sul nuovo attaccante titolare dell’Inter che sta stravolgendo il campionato italiano e non solo, ha parlato Alessandro Bonan: «L’Inter aveva pensato di mettere in piedi un attacco formidabile, che era rappresentato da Thuram, Lautaro Martinez e Lukaku. Ma a questo punto io penso che sia stato meglio che il belga abbia scelto di andare alla Roma. Dico questo perché sarebbe stato difficile tener fuori l’attaccante francese. Si sarebbe creato un dualismo forse insostenibile per l’Inter. Thuram è un calciatore perfetto, soprattutto come partner di Lautaro Martinez. Inzaghi già lo ritiene un intoccabile in formazione. È un ragazzo estremamente intelligente, sia come persona, sia come dal punto di vista calcistico. Fa sempre i movimenti giusti davanti e poi fisicamente è impressionante. Lui riesce ad abbinare il fisico alla velocità. Arriva sempre prima degli avversari sulla palla con una tecnica più che apprezzabile. Probabilmente nessuno se lo aspettava così forte e impattante sul campionato di Serie A, a parte Marotta e Ausilio che già lo volevano due anni fa»