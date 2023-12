Inter-Atalanta Primavera 1-1 al 45′: Spinacce subito ripreso

Inter-Atalanta Primavera 1-1 al 45′, match valido per la Coppa Italia di categoria. Finito il primo tempo al Centro sportivo Suning di Appiano Gentile (clicca QUI per seguire la live del match)

PARI − Primo tempo intenso tra Inter e Atalanta Primavera, match di Coppa Italia. I nerazzurri partono forte e al 10′ trovano il vantaggio: Spinacce apre con il sinistro dal limite dell’area sulla fascia per Motta. Il terzino con il piede preferito manda il pallone in area, che poi viene colpito e frustato sul secondo palo proprio da Spinacce. Gran gol dell’Inter, vantaggio! Ma i bergamaschi non ci stanno e nove minuti dopo trovano la rete dell’immediato pareggio: in mischia Alex Castiello lavora benissimo nello stretto, dalla destra in area di rigore la passa in mezzo e trova il figlio d’arte Riccio che deve solo appoggiare in rete. Nel finale pericoloso un paio di volte Akinsanmiro, che non trova però l’acuto vincente.