Lautaro Martinez e Dimarco rinnovo ‘gemello’. Ma un altro dà problemi − SM

L’Inter continua a lavorare sui rinnovi di contratto. Presto Lautaro Martinez e Federico Dimarco si legheranno al nerazzurro fino al 2028. Ma occhio ad un altro.

RINNOVI − Lautaro Martinez e Federico Dimarco pronti a legarsi a vita all’Inter. Entrambi rinnoveranno fino al 2028, anche se con ingaggi nettamente diversi. Il Toro dai sei milioni attuali punta ad arrivare a 8; mentre l’esterno mancino dagli attuali 2,2 riuscirà ad aumentare il suo stipendio fino a 4 milioni. Se per i due non c’è alcun problema, lascia qualche dubbio Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha rifiutato una prima offerta da 4 milioni, perché vorrebbe almeno un milione in più. Come riferisce Sport Mediaset, le strade saranno due: o cessione in estate, visto anche il contratto in scadenza nel 2025, oppure punto d’incontro.