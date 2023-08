Sensi ‘piano B’ di Samardzic riscrive le gerarchie Inter a centrocampo?

Il futuro di Stefano Sensi potrebbe essere ancora all’Inter, complice la trattativa per Lazar Samardzic dell’Udinese che non si sblocca. Comunque vada a finire, Simone Inzaghi dovrà essere chiaro sulle gerarchie a centrocampo.

PASSATO O FUTURO – L’Inter sta rimodulando il proprio reparto di centrocampo in questa sessione. Non potrebbe essere altrimenti dopo l’uscita di Marcelo Brozovic, metronomo nerazzurro nelle ultime sei stagioni (grazie all’intuizione del probabile futuro ct dell’Italia Luciano Spalletti). Insieme al croato esce anche Roberto Gagliardini, mentre entra il solo Davide Frattesi (già sugli scudi nel precampionato). Sulla carta rimane quindi un solo slot da riempire per avere sei giocatori per tre posti in mediana. Slot che al momento è di proprietà del redivivo Stefano Sensi. Ma per la quale c’è in lizza anche Lazar Samardzic, ennesimo autore della telenovela intitolata “mercato estivo dell’Inter”. Due nomi in controtendenza, che impongono però una serie di ragionamenti, a Simone Inzaghi in primis.

IMPATTO DIVERSO – Sensi e Samardzic non sono due giocatori perfettamente intercambiabili. E a dirlo è essenzialmente la carta d’identità, ma non solo. L’attuale numero 5 dell’Inter ha 28 anni e si avvicina al picco della propria carriera. Una vetta più bassa di quanto ipotizzato (e sperato) al suo approdo a Milano nel 2019, ma tant’è. Il serbo (ancora) dell’Udinese compirà invece 22 anni a febbraio: il futuro appartiene a lui, sebbene il presente rischia di complicarlo (per colpe sue e dell’entourage che lo segue). Sensi ha poi doti di regia più intrinseche, a fronte di una maggior propensione offensiva di Samardzic. Quindi avere l’uno o l’altro nell’Inter 2023/24 non avrebbe lo stesso impatto sulla stagione (in partenza sabato). Specialmente per il peso diverso nelle gerarchie.

RUOLO DA CHIARIRE – Negli unici sei mesi di Sensi sotto la guida di Simone Inzaghi (prima parte della stagione 2021/22), l’ex Monza ha raccolto la miseria di 195 minuti in 11 presenze (media inferiore a 18 minuti per partita), saltando 8 gare per infortunio. E le cose non sono cambiate troppo nel precampionato conclusosi domenica col 4-2 all’Egnatia. 5 presenze per lui con “solo” 26 minuti di media, sufficienti però a firmare un assist e i gol vittoria contro PSG e Salisburgo. Numeri da autentico sesto centrocampista, ultimo nelle rotazioni di Inzaghi. E forse è il ruolo più adatto per Sensi, che ha dimostrato di non avere troppa continuità nelle gambe nel corso di una stagione. Ma non è tuttavia corretto sovrapporre l’eventuale permanenza di Sensi con l’eventuale arrivo di Samardzic.

PERCORSI DIVERSI – Sensi a 28 anni è di fronte all’ultimo anno di contratto con l’Inter. Samardzic arriverebbe invece per intraprendere un percorso di crescita finalizzato – nel migliore degli scenari – a raccogliere l’eredità di Henrikh Mkhitaryan (34 anni, in scadenza a giugno). Pertanto una stagione da sesto centrocampista non servirebbe né a Sensi né all’Inter, senza un eventuale rinnovo di contratto. E ancor meno senso avrebbe fargli scalare le gerarchie, scalzando il già troppo bistratto Kristjan Asllani (appena 858 minuti la scorsa stagione). Così come non avrebbe senso ingaggiare Samardzic per riservargli lo stesso trattamento. Il serbo non rappresenta un’esigenza obbligatoria per l’Inter, quanto più un’opportunità da non farsi sfuggire (entourage permettendo). Se non dovesse concretizzarsi, Sensi può essere un piano B che evita buchi vertiginosi in rosa. Ma che sposta a giugno 2024 l’esigenza di rimpiazzarlo con un profilo più affidabile.