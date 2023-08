Samardzic-Inter, bivio pericoloso per Lazar: Udinese chiara

Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese vicino all’Inter, si trova davanti ad un bivio pericoloso per la propria carriera.

BIVIO – Secondo quanto riportato da MondoUdinese.it, Lazar Samardzic è di fronte a un bivio rischioso per la propria carriera. Il centrocampista rischia di esser messo fuori rosa dal club friulano. Quest’ultimo ha comunicato al giocatore che non lo cederà ad alcuna società se non a quella nerazzurra. Per tale ragione si è di fronte a un bivio. L’entourage comandato dal padre ha inserito un terzo agente per discutere di nuovo le opzioni del contratto che legherebbe Samardzic all’Inter per le prossime cinque stagioni. Si tratta di una situazione non facile ed il tempo passa non giocando a favore del club nerazzurro e di quello bianconero.

