Classifica marcatori Inter in amichevole: Lautaro Martinez condivide il podio

Classifica marcatori Inter aggiornata dopo la sesta e ultima amichevole estiva della squadra di Inzaghi, quindi definitiva. Il capocannoniere estivo nerazzurro non può che essere il capitano Lautaro Martinez ma in una speciale classifica condivide il primato con il resto del podio. Quello sì soprendente. Scopriamo insieme la classifica marcatori estiva finale in maglia Inter

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Il 4-2 di Inter-Egnatia chiude l’estate nerazzurra in giro per l’Italia, l’Europa e il Mondo. La sesta e ultima amichevole dell’Inter di Simone Inzaghi mette in evidenza quanto già intuito dopo le prime uscite. I gol arrivano, a fatica, ma arrivano. E arrivano sia nella porta avversaria che in quella propria. Il nuovo numero 1 Yann Sommer apre e chiude il suo pre-campionato nerazzurro con 5 gol incassati in due partite. Che si aggiungono ai 2 dell’ormai ex Filip Stankovic, nuovo titolare della Sampdoria al posto di Emil Audero, che diventa il vice-Sommer all’Inter. Quindi 7 gol subiti in sei uscite, in media più di uno a partita. Quelli fatti, invece, diventano 24, ma solo 23 firmati da un calciatore dell’Inter più un autogol. Esattamente quattro gol segnati a partita. I marcatori diversi sono ben tredici. Entrano in classifica all’ultima occasione anche Nicolò Barella e Giacomo Stabile, che è l’ultimo marcatore estivo nerazzurro in ordine di tempo. Ma qual è la classifica marcatori estiva finale in casa Inter? Al primo posto si conferma il capitano Lautaro Martinez, che chiude a quota 6 grazie alla doppietta contro l’Egnatia in quel di Ferrara. Da sottolineare sul podio la coppia formata da Stefano Sensi e Sebastiano Esposito, che segnano lo stesso numero di gol (3) di Lautaro Martinez senza rigori. Appena fuori dal podio Joaquin Correa, che si stacca dal gruppo dei marcatori con una sola rete all’attivo. Tra le novità del calciomercato estivo da segnalare Marcus Thuram ancora a secco. All’Inter di Inzaghi adesso servono – disperatamente – gol… Di seguito la classifica marcatori estiva finale dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol segnati su rigore).

Classifica marcatori Inter – Amichevoli 2023

6 GOL – Lautaro Martinez (3).

3 GOL – Sebastiano Esposito e Stefano Sensi.

2 GOL – Joaquin Correa.

UN GOL – Giovanni Fabbian, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, Stefan de Vrij, Nicolò Barella e Giacomo Stabile + aut. Strahinja Pavlovic (Salisburgo).

Tutta la pre-season nerazzurra in diretta

