Nota tattica di Juventus-Inter: fascia destra lasciata sguarnita

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Juventus-Inter parliamo dei problemi sulla fascia destra.



PROBLEMA A DESTRA – Juventus-Inter ha visto la sua svolta nel secondo tempo quando i bianconeri hanno iniziato a trovare spazi invitanti, troppo invitanti, sulla fascia destra dei nerazzurri. In particolare Filip Kostic, l’esterno sinistro di Massimiliano Allegri, ha messo a ferro e fuoco la difesa dell’Inter. Trovandosi spesso in una solitudine talmente strana da apparire incredibile. Un problema tattico di Inzaghi. Rimasto senza soluzione.

FASCIA ABBANDONATA – Il gol dell’1-0 nasce da un contropiede su calcio d’angolo a favore dell’Inter, quindi rappresenta una situazione a parte. Ma guardiamo le posizioni medie degli uomini di Inzaghi nel secondo tempo prese dal report della Lega Serie A:

Il numero 2, Dumfries, risulta alto e isolato rispetto ai compagni. Sia Barella sia Skriniar infatti sono decisamente più accentrati. Vicini tra loro, ma lontani dall’olandese. E dalla fascia. Lasciando uno spazio molto evidente. E molto attaccabile. Un fatto che si acuisce quando l’Inter è in possesso palla, come si vede da quest’altra grafica, specifica delle posizioni medie in possesso:

Lo spazio alle spalle di Dumfries pare un’autostrada. L’olandese è una chiave del gioco offensivo di Inzaghi, e spesso è chiamato a salire al livello delle punte per impegnare la difesa avversaria. Ma non può farlo senza coperture. Invece specialmente dopo l’1-0, quando l’Inter si è riversata nella metà campo avversaria, lui ha continuato a spingere stando alto. E le coperture sono diventate sempre più porose, perché anche Barella e Skriniar si proiettavano in avanti cercando di recuperare il risultato. Con Allegri pronto a sfruttare la situazione.

KOSTIC NELLO SPAZIO – Da cosa si vede? Dalle posizioni medie della Juventus in possesso nel secondo tempo. Questa è la grafica sempre dal report:

La posizione del 17, Kostic appunto, non è affatto casuale. Se sovrapponete le grafiche risulta chiaro che il serbo è andato a piazzarsi proprio in quel vuoto dietro a Dumfries. E nessun giocatore dell’Inter si è applicato a coprirlo. Producendosi solo in affannose rincorse. Un problema non compreso né da Inzaghi in panchina né dagli uomini in campo.