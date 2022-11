Juventus-Inter, Doveri sufficiente: fa discutere gol annullato a Danilo – CdS

La Juventus ha battuto l’Inter per 2-0. L’arbitro Doveri, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ha arbitrato in maniera sufficiente: fa discutere il gol annullato a Danilo

MOVIOLA – Juventus-Inter ha visto i bianconeri imporsi per 2-0 con le reti di Rabiot e Fagioli. Per Doveri, l’arbitro della sfida, solo un episodio controverso: il gol annullato a Danilo a metà del secondo tempo. Secondo il Corriere dello Sport Danilo tocca il pallone e segna, il VAR però nota un tocco con il braccio e la rete viene annullata. Il braccio destro del difensore brasiliano però è stretto sotto il sinistro di De Vrij quindi, secondo il quotidiano, pur volendo il difensore bianconero non ha possibilità di spostarlo: decisione che fa discutere. Regolare la rete dell’1-0: duello regolare fra Kostic e Barella. Doveri, inoltre, risparmia qualche giallo: ne mancano uno a Skriniar, uno a Lautaro Martinez ed uno a Rabiot.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna