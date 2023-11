Nota tattica di Benfica-Inter: Frattesi trova il gol e non solo

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Benfica-Inter parliamo della prestazione di Frattesi.



TITOLARE CON GOL – In Benfica-Inter Frattesi è tornato titolare. Per la sua terza presenza di fila dal primo minuto in Champions League. E oltre ad aver trovato il suo primo gol nella competizione, ha mostrato un gioco diverso a quello cui aveva abituato in questi mesi. Senza però perdere il suo principale punto di forza.

RUOLO CRESCIUTO – Frattesi tra Inter e Italia si è dimostrato un incursore formidabile. Mantenendo sempre un compito preciso: muoversi in verticale senza palla, attaccando lo spazio e l’area avversaria. Come visto ad esempio in Inter-Salisburgo o in Italia-Ucraina. Il gol con Benfica potrebbe far pensare a una ripetizione della cosa. Invece non è andata proprio così. Ecco la sua heatmap presa da Sofascore:

Come detto, l’ex Sassuolo non ha fatto mancare il suo supporto offensivo. Agendo quasi da terza punta nel primo tempo. Ma la sua presenza si vede anche nella metà campo dell’Inter. Anzi, è quella maggiore. Un sintomo di un cambiamento. Un primo passo verso un completamento.

PRESENZA A CENTROCAMPO – Vediamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 53. Il suo massimo stagionale. Un segno di un accresciuto ruolo nella partecipazione alla manovra. Per la prima volta Inzaghi ha scelto di dare a Frattesi un compito più completo a centrocampo. Non solo muoversi in verticale, ma aiutare anche la costruzione. Tenendo Klaassen come incursore. I passaggi tentati sono 40, realizzati all’80%. Ma attenzione: c’è anche il contributo difensivo da sottolineare. Per l’ex Sassuolo 11 duelli a terra (6 vinti), 4 contrasti (primo della squadra) e 2 spazzate. Un passo avanti nella sua crescita come giocatore. Senza perdere l’impatto offensivo: 4 dribbling, 2 falli subiti, un passaggio chiave, un tiro e un gol. Una prestazione che potrebbe essere un nuovo inizio.