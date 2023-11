Benfica-Inter, tante insufficienze. Arnautovic ok, le pagelle – CdS

Benfica-Inter è una partita entusiasmante e ricca di gol. 3-3 il risultato finale, le pagelle fanno capire le differenze tra primo e secondo tempo dei nerazzurri. I voti del Corriere dello Sport.

BOCCIATI – L’Inter rimonta e pareggia con il Benfica sì, ma diversi errori sono imperdonabili come quelli dell’arbitro. Uno di questi è quello di Kristjan Asllani, che provoca il momentaneo gol del 2-0. Per l’albanese voto 5, uguale per Yann Bisseck. Gravissimi gli errori nel primo tempo, soprattutto quello su Tengstedt per la sponda di Joao Mario. Davy Klaassen è il peggiore. L’olandese prende 4.5, avulso e completamente fuori dal gioco. Tante insufficienze meno gravi in Benfica-Inter: Emil Audero, Stefan de Vrij e Matteo Darmian si devono accontentare di un 5.5. Sufficienza piena per Alexis Sanchez, il 6 si spiega però solamente con il calcio di rigore segnato. Stesso voto per Federico Dimarco, Juan Cuadrado e Carlos Augusto. Davide Frattesi e Francesco Acerbi sono i migliori, confezionano il secondo gol dell’Inter e si portano a casa un ottimo 6.5. Medesima sorte per Marcus Thuram, che subisce il rigore decisivo per il pari al primo pallone toccato in partita. 6.5 anche a Marko Arnautovic per la rete ma non solo. Sempre presente e nel vivo del match, come Nicolò Barella che vede stamparsi sull’incrocio dei pali i suoi sogni di gloria.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia