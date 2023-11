Frattesi uomo di fiducia di Spalletti: con l’Ucraina quasi punta

Spalletti ha confermato la sua fiducia in Frattesi, schierandolo titolare e lasciandolo in campo per tutta la sfida con l’Ucraina. Col compito, come al solito, di riempire l’area.

UOMO DI FIDUCIA – Frattesi è partito titolare nella delicata e decisiva sfida tra Italia e Ucraina. Lui che aveva segnato una doppietta nella sfida di andata, è ormai un fedelissimo di Spalletti, che si affida a lui quando c’è da fare sul serio. Come ha giocato l’ex Sassuolo?

TITOLARE A DESTRA – Frattesi, come detto, è partito da titolare. Occupando il ruolo di interno destro di centrocampo, con Barella come al solito spostato sulla sinistra a compensare il suo lavoro. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

La sua presenza in campo non è stata particolarmente dominante. Come al solito il centrocampista dell’Inter ha avuto il compito di attaccare l’area avversaria, muovendosi avanti e indietro soprattutto senza palla. Un lavoro da incursore, addirittura da vera seconda punta dell’Italia. Che ha rischiato di portare un altro gol decisivo. Però nel finale di partita, con la pressione Ucraina che montava, il suo lavoro è diventato più difensivo e di sacrificio. Un segnale di crescita del ragazzo, che non sa solo correre in avanti.

SECONDA PUNTA – Questa è la mappa dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

Frattesi ha giocato nella zona centrale del campo, giusto per rimarcare la differenza rispetto a quanto visto col Salisburgo in maglia Inter. I suoi 42 tocchi sono il quarto dato più basso tra i titolari azzurri, compreso Donnarumma. Ma di quelli che ne hanno messi insieme meno solo il portiere ha giocato tutta la partita come lui. Raspadori si è fermato a 45 minuti e Zanioli a 71. Il suo lavoro dunque, ancora una volta, è stato senza palla. Con poca anzi pochissima partecipazione alla costruzione della manovra. I suoi passaggi sono 31, terz’ultimo della squadra dopo Raspadori e Zaniolo, realizzati al 74%. Anche stavolta però guarda caso la miglior occasione dell’Italia arriva da un suo taglio. Del resto parliamo del capocannoniere azzurro di queste qualificazioni.