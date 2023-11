Taremi, il Porto spara alto con l’Inter nonostante tutto? Lo scenario

Taremi è uno dei nomi che si fanno per il mercato dell’Inter: l’attaccante iraniano è in scadenza al 30 giugno, non rinnoverà e da gennaio potrà firmare da svincolato per la prossima stagione. Ma, nonostante ciò, il Porto non molla in vista della sessione invernale.

LA RICHIESTA PER L’INTER – Tre gol in sedici presenze contando tutte le competizioni, su un totale di 1.251′ giocati. È il magro bottino in questa stagione di Mehdi Taremi, attaccante del Porto che rispetto al solito non si sta ripetendo. L’iraniano, classe ’92, sembra essere destinato a lasciare il club biancoblù nel 2024: ha il contratto in scadenza, difficilmente rinnoverà e potrebbe anticipare la partenza già nel mercato di gennaio. Per la sessione invernale, tuttavia, Fichajes esclude che Taremi possa andare via a prezzo di saldo. Il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, chiede fra i venti e i venticinque milioni: cifra troppo alta per l’Inter, che deve valutare bene l’investimento potendolo poi prelevare a zero poco dopo. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi, ma per liberarlo subito servirà un’offerta concreta. Su Taremi, oltre all’Inter, segnalate il Real Madrid e il Milan come possibili concorrenti.

Fonte: fichajes.net – Miguel Angel de Miguel Casas