Musah titolare in USA-Galles: presenza fisica che a centrocampo si sente

USA-Galles ha visto tra i suoi titolari Yunus Musah, il giovane del Valencia che ha attirato le attenzioni dell’Inter. Come ha giocato il centrocampista?

TITOLARE CON GLI USA – USA-Galles ha permesso ai tifosi dell’Inter di vedere giocare Yunus Musah, il centrocampista classe 2002 di proprietà del Valencia che è stato inserito dai media tra gli obiettivi di mercato nerazzurri. Il giovane è partito da titolare come interno di sinistra nel centrocampo a tre del ct a stelle e strisce. Come si è disimpegnato?

IMPATTO FISICO – Musah ha confermato le caratteristiche messe in mostra con la maglia del Valencia. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Il centrocampista si è occupato principalmente di dare equilibrio alla sua squadra. Senza dimenticare di salire, anche allargandosi in fascia, quando possibile. Il suo apporto è stato principalmente tattico e fisico. Questi sono i suoi tocchi presi da Whoscored:

Sono in totale 52, secondo valore per i giocatori dalla difesa in su, con 44 passaggi realizzati al 91%. Musah ha messo in campo fisico, attenzione tattica. Mostrando personalità e grande capacità di lettura del gioco. Paradossalmente la sua importanza per la squadra si è capita quando è uscito dal campo. Senza di lui infatti sono molto aumentati gli spazi al centro, e il Galles ha avuto più facillità ad uscire dalla difesa. Creando occasioni fino a trovare anche il pareggio.