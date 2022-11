Inter, alla scoperta di Yunus Musah: numeri e caratteristiche

Nelle ultime ore sono diversi i nomi di mercato associati all’Inter. Tra questi figura un giovane calciatore di 19 anni militante nel Valencia di Gennaro Gattuso: Yunus Musah, centrocampista proveniente dagli Stati Uniti classe 2002.

FUTURO – L’Inter è vigile per assicurarsi vari talenti per il suo futuro. Tra questi c’è Yunus Musah, giovane centrocampista di 19 anni classe 2002. Lo statunitense gioca in Liga con il Valencia di Gennaro Gattuso e sta impressionando tutta Europa. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e il prezzo del cartellino è di 20 milioni. L’operazione potrebbe essere proibitiva per l’Inter, ma la speranza di vederlo a Milano rimane ancora in piedi (vedi articolo). Le 82 presenze totalizzate con il Valencia sono la prova delle qualità di un giocatore che ha avuto la possibilità di imporsi già a 19 anni.

CARATTERISTICHE – Il giovane di piede destro ha caratteristiche che si conciliano perfettamente con il 3-5-2 classico della squadra nerazzurra. Ha capacità per giocare da mediano e anche da mezzala, oltre ad avere spiccate qualità in zona offensiva. Ha grande tecnica e fisicità nonostante i 178 centimetri di altezza, ha un buon controllo di palla e sa inserirsi per i cross dei compagni. In questa stagione Gattuso sta utilizzando Musah da mediano, anche se in anni precedenti ha giocato più da trequartista. Per lo statunitense sono arrivate 11 presenze e 2 assist in Liga con l’allenatore italiano. La versatilità e la capacità di adattarsi in ogni ruolo nel mezzo del campo è la sua caratteristica migliore.