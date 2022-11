FOTO – L’Inter tifa per Lautaro Martinez: «La prima volta non si scorda mai!»

Argentina-Arabia Saudita tra pochi minuti in campo per l’esordio al Mondiale. Esordio soprattutto per Lautaro Martinez, titolare oggi con l’albiceleste (QUI le formazioni ufficiali). L’Inter tifa a distanza per il suo centravanti.

PRIMA VOLTA – L’Inter sta con Lautaro Martinez, impegnato tra pochi minuti per l’esordio dell’Argentina in questo Mondiale, e in assoluto per il centravanti. Il club nerazzurro tifa per lui: “La prima volta non si scorda mai”

Fonte: Twitter Inter