Livorno, nuovo allenatore ex tecnico Inter Primavera: il comunicato

Il Livorno ha reso noto con un comunicato ufficiale il nuovo allenatore della squadra amaranto. Sarà un ex tecnico dell’Inter Primavera.

COMUNICATO – A seguire la nota ufficiale da parte del Livorno sul nuovo allenatore per la squadra amaranto. “L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Vincenzo Esposito, 59 anni, ex centrocampista con oltre 80 presenze in serie A fra Torino, Atalanta e Cesena.

Da allenatore, Esposito è stato sulla panchina del Prato per tredici stagioni: dal 1997 al 2004, dal 2011 al 2015 e dal 2019 al 2021, vincendo un campionato di serie C2 dopo aver partecipato ai playoff promozione per tre anni di fila e conquistando anche una Coppa Italia di serie C. Ha allenato inoltre il Grosseto in serie C1, l’AlbinoLeffe in B, la Primavera dell’Inter (uno scudetto e un Torneo di Viareggio) e il Ravenna in Lega Pro Prima Divisione. Nel febbraio 2021 le dimissioni da allenatore del Prato per motivi strettamente personali, dopo aver sfiorato la promozione in serie C nella stagione precedente, quella interrotta a causa della pandemia.

Esposito dirigerà il primo allenamento da tecnico dell’Unione Sportiva Livorno 1915 nella mattinata di oggi, martedì 22 novembre, al centro sportivo Mario Magnozzi, alle Sorgenti. Il nuovo allenatore verrà presentato alla stampa sempre nella giornata di oggi, alle 13 allo stadio Armando Picchi“.

Fonte: Pagina Facebook Unione Sportiva Livorno 1915