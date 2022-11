Jesus Vazquez, Inter sempre attenta come possibile alternativa – SM

Jesus Vazquez resta sempre uno degli obiettivi principali dell’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra, lo conferma Sportmediaset. Lo spagnolo, però, resta al momento un’alternativa.

FASCIA SINISTRA – Conferme su Jesus Vazquez, che rimane l’alternativa a Robin Gosens perché è giovane (19 anni, ndr) e piace molto. Ha fisico, ha qualità e soprattutto spinta, queste le caratteristiche .principali che hanno attirato su di sé l’interesse non solo della dirigenza dell’Inter, ma anche del Bologna. Come dicevamo, prima però dovrà essere ceduto Robin Gosens, che però non è convinto di andare via.

Fonte: Sportmediaset