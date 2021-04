Lukaku, sguardo alla classifica marcatori: occasione per accorciare

Dopo l’infortunio di Cristiano Ronaldo (vedi articolo) – che gli ha impedito di prendere parte a Juventus-Atalanta (vedi report) -, Romelu Lukaku in Napoli-Inter avrà l’occasione per accorciare sul portoghese nella classifica cannonieri della Serie A.

OCCASIONE PER ACCORCIARE – Come affermato dall’ex difensore Giovanni Bia in esclusiva alla redazione di Inter-News.it (vedi intervista), tutto può ancora succedere nella corsa al titolo di capocannoniere della Serie A 2020-2021. Al momento a comandare la classifica dei marcatori è Cristiano Ronaldo, fermo a quota 24 dopo l’assenza forzata di oggi in Juventus-Atalanta. Segue Romelu Lukaku con 21 gol segnati. Proprio l’assenza del portoghese può regalare un’occasione in questo senso al belga, che in Napoli-Inter di questa sera avrà la possibilità di accorciare.

DUELLO DA VINCERE – È chiaro che, però, sebbene si tratti di un’occasione, sia tutt’altro che facile da sfruttare. Napoli-Inter è una partita difficilissima e Lukaku avrà un cliente davvero ostico da affrontare. Kalidou Koulibaly (vedi articolo). Un duello da vincere sia per aiutare la squadra nella corsa verso il diciannovesimo Scudetto, sia per – come anticipato nel precedente paragrafo – accorciare su Cristiano Ronaldo. E giocarsi fino all’ultima giornata la possibilità di conquistare un prestigioso riconoscimento individuale che, per quanto fatto vedere nelle ultime due stagioni, il belga sicuramente meriterebbe.