Pirlo: «Infortunio Ronaldo, non ci sarà in Atalanta-Juventus. Il motivo»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato dell’infortunio di Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta

INFORTUNIO – Queste le parole da parte di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, sull’infortunio di CR7 nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. «Abbiamo una defezione importante: Cristiano Ronaldo non sarà della partita per un problema al flessore – riporta “SportMediaset” –. Cerchiamo di recuperarlo per mercoledì. Il problema di è nato dopo la scorsa partita, non è riuscito in settimana a spingere come riteneva opportuno e quindi preferiamo non correre rischi. Domani sarà titolare Dybala».

Fonte: SportMediaset.mediaset.it