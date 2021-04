Napoli-Inter, i numeri della squadra di Gattuso allo stadio Maradona

Manca sempre meno a Napoli-Inter, sfida in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Andiamo ad analizzare quali sono i numeri della squadra di Gennaro Gattuso in campionato tra le mura di casa.

IMPERFETTI – Si avvicina la sfida di questa sera Napoli-Inter, in programma allo stadio Diego Armando Maradona. Nelle partite giocate dalla squadra di Gennaro Gattuso tra le mura di casa in Serie A (quattordici) sono dieci le vittorie, tre le sconfitte e un solo pareggio (1-1 contro il Torino). Tra le vittorie vanno registrati particolarmente il 4-1 contro l’Atalanta e l’1-0 contro la Juventus. La sconfitta che sicuramente ha fatto più rumore è invece stata quella per 1-2 contro lo Spezia.

DIFFERENZA RETI – Per quanto riguarda la differenza reti nelle partite giocate in casa, il Napoli ha attualmente un +23, frutto di trentasette gol segnati e quattordici gol subiti. Per fare un confronto, i numeri totali degli azzurri in Serie A sono di sessantacinque gol fatti e trentaquattro subiti. Il che fa capire come gli uomini di Gattuso siano più efficaci in casa che non in trasferta. Numeri che vanno sicuramente analizzati e studiati in vista di Napoli-Inter di questa sera. Riusciranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez a ripetere la prestazione dello scorso anno e regalare tre importantissimi punti ai nerazzurri (vedi video)? Non ci resta che aspettare le 20.45 per scoprirlo.