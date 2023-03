Lukaku, in Inter-Fiorentina c’è un motivo in più per puntare su di lui

Inter-Fiorentina ha un elemento in più per essere la partita di Lukaku. Il belga può essere favorito anche da un motivo tattico del match.

ELEMENTI A FAVORE – Lukaku sembra sempre più un protagonista designato di Inter-Fiorentina. Oltre al momento di entusiasmo per i gol i nazionale in suo favore ci sono anche le condizioni non perfette di Dzeko. Ma c’è anche un motivo tattico che spinge Inzaghi a puntare sul belga.

POSSESSO PALLA – La Fiorentina è la seconda squadra in Serie A per possesso palla. Superata solo dal Napoli. E anche in trasferta i viola mantengono la vocazione a controllare il gioco, mantenendo la stessa statistica. Anche a San Siro dunque è lecito aspettarsi lo stesso atteggiamento. E proprio questo chiama Lukaku.

OCCASIONE CHIARA – La versione migliore del belga infatti è legata al suo essere punto di riferimento per le ripartenze. Come visto spesso con Conte. Usato da riferimento offensivo mentre la squadra tiene il baricentro basso, con lui che poi sceglie se giocare la palla come boa o ripartire in verticale. L’Inter con la Fiorentina dovrebbe trovarsi esattamente nella condizione di poter sfruttare Lukaku in questo modo. Mettendolo al centro di tutto il gioco offensivo. Un ulteriore tassello per quella che sembra sempre di più la sua partita.