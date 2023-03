Lukaku e Brozovic, le nazionali costringono Inzaghi a cambiare?

La sosta per le nazionali promette di portare cambiamenti tra i titolari dell’Inter. In particolare Inzaghi si trova nelle condizioni di rilanciare Brozovic e Lukaku.

NOVITÀ IN VISTA – La sosta per le nazionali potrebbe portare delle novità sostanziali in casa Inter. Certi accadimenti infatti potrebbero portare Inzaghi a cambiare i suoi titolari. I suoi uomini di riferimento. Tornando ad affidarsi a due vecchi leader, ultimamente non certo al top della condizione: Brozovic e Lukaku.

CAMBIO FORZATO – Per il regista la chiave è l’infortunio di Calhanoglu. Il turco dovrà smaltire un problema muscolare all’inguine, accusato proprio nella sfida tra Croazia e Turchia. Inzaghi quindi non potrà contare su quello che, al momento, è il suo regista preferito. Il che apre forzatamente le porte a Brozovic. Sceso in gerarchia, ma con qualità indiscutibili. E una squadra da riprendere in mano. Il croato è diversi passi indietro, sia per condizione fisica che per impatto tecnico. Ma giocando da titolare può ritrovarsi. Anzi, deve. Viste le sue capacità e il suo status all’Inter. Diverso il discorso per Lukaku.

MOMENTO DA SFRUTTARE – Il belga ha ritrovato il gol. Con la maglia del Belgio ne sono arrivati addirittura quattro in due partite. Quasi il totale stagionale all’Inter. Questo bagaglio di fiducia ed entusiasmo va sfruttato. Coltivato. Per ritrovare finalmente quel leader offensivo di cui la squadra ha tanto bisogno fin da agosto. Se c’è un momento per dare fiducia e minuti a Lukaku sembra esattamente questo. Cambiamenti necessari, dettati dalle nazionali.