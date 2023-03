Inter, verso la Juventus col risveglio Lukaku e il KO Calhanoglu – TS

Tra la ripresa di Lukaku e l’infortunio di Calhanoglu, l’Inter si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Di seguito le informazioni riportate da Tuttosport sulla condizione dei nerazzurri.

RISVOLTI – La pausa delle Nazionali per l’Inter ha due risvolti, uno positivo con i quattro gol di Romelu Lukaku col Belgio e uno negativo con l’infortunio di Hakan Calhanoglu con la Turchia. I nerazzurri, dunque, sono a corto di un’arma a centrocampo ma sperano di averne recuperata un’altra in attacco, soprattutto in vista dei tanti impegni. Il primo della lunga lista di aprile è quello contro la Juventus in Coppa Italia ma quello imminente è in campionato contro la Fiorentina. È questa la sfida in cui l’Inter potrà rendersi conto se Lukaku è tornato effettivamente il bomber di due stagioni fa. L’apporto del belga sarà necessario per la squadra di Simone Inzaghi, soprattutto considerando le condizioni di Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Il primo è tornato dall’Argentina a secco di gol e con la stanchezza di un lungo viaggio, il secondo dolorante per via del mal di schiena, giocando con la Bosnia solo una scarsa mezz’ora.

DISPONIBILITÁ – La certezza è che con la Fiorentina tornerà in campo la coppa Lukaku-Lautaro. Mentre rimangono ancora dubbi in attacco per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Non è escluso anche un ritorno di Joaquin Correa, che è tra quelli a essere rimasti a Milano a lavorare con la squadra. La pausa delle Nazionali all’Inter è servita anche per recuperare Alessandro Bastoni, Robin Gosens e Federico Dimarco. Anche se quest’ultimo non è ancora al top della forma. Ciò che è certo, purtroppo, è che Calhanoglu non sarà disponibile per almeno quindici, venti, giorno. Al suo posto giocherà Marcelo Brozovic, anche contro la Juventus.

Fonte: Tuttosport –Federico Masini, Marina Salvetti