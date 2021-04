Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono i principali trascinatori dell’Inter di Conte. E il segreto risiede proprio nello staff del tecnico.

COPPIA DEI SOGNI – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono una coppia così affiatata che ormai perde senso persino ricordarne i numeri. Ma repetita iuvant dicevano i latini. E quindi eccoli, i numeri: da quando giocano assieme, il 9 e il 10 hanno 99 gol complessivi con l’Inter (vedi focus). Una cifra impressionante, se pensiamo che la prima gara di coppia risale al 26 agosto 2019. Per trovare paragoni in linea con loro, bisogna scomodare le grandi coppie del passato nerazzurro. La “coppia dei sogni” è però ben ancorata al presente, in cui sta facendo le fortune dell’Inter. Letteralmente in ogni partita.

HIGHLANDER – Lukaku e Lautaro Martinez sono infatti tra i giocatori più utilizzati da Antonio Conte in questa stagione. 3.262 minuti per il belga, 2.928 minuti per l’argentino: il terzo e il settimo più presenti con l’Inter, quest’anno. 40 presenze (di cui 36 da titolare) per BigRom, addirittura 43 per il Toro, partito dalla panchina solo in sette occasioni. Questo significa che, titolare o meno, il numero 10 figura in tutti i tabellini delle partite stagionali dell’Inter. Alla voce “partite saltate”, Lautaro Martinez registra il numero zero. Al tempo stesso, il gigante col 9 gioca ininterrottamente tutte le partite, senza mai abbandonare il campo, da Inter-Lazio del 14 febbraio. Solo tre gare saltate da lui, in stagione: due per infortunio, una per squalifica.

FORTUNE – Questo dato di impiego porta a una considerazione ambivalente. Innanzitutto, dimostra come sia fisiologico un periodo di minor precisione sotto porta (entrambi non segnano da quattro gare, dopo 44 reti nelle precedenti gare). Ma soprattutto è una medaglia da appendere al petto dell’intero staff di preparatori di Conte, guidato dal guru Antonio Pintus. In questa cavalcata dei nerazzurri, con Lukaku e Lautaro Martinez al comando, c’è il contributo sottovalutato ma decisivo di chi lavora ogni giorno coi ragazzi, garantendone l’integrità fisica. Un aspetto che molto spesso i tifosi rivali dimenticano di ricordare.