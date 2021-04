Inter e Crotone in campo, preparazione per sabato: il programma

Dopo le due partite di campionato disputate rispettivamente contro Verona e Parma, Inter e Crotone scendono sul campo di allenamento per preparare la sfida in programma sabato alle 18.

PREPARAZIONE – Quella di sabato, ore 18, tra Inter e Crotone è una sfida che potrebbe rivelarsi “aritmeticamente” decisiva. Per i nerazzurri, che con un incrocio di risultati a favore potrebbero matematicamente concludere il campionato al primo posto. Per i rossoblu, che potrebbero essere ufficialmente retrocessi in Serie B dalla matematica. Le due squadre, tra ieri e oggi, hanno già iniziato la preparazione in vista del match dell’Ezio Scida.

PROGRAMMA – Il Crotone ha disputato oggi il secondo allenamento settimanale (vedi articolo), grazie anche al fatto di aver giocato sabato. Doppia seduta odierna invece per l’Inter (vedi articolo), i cui giocatori ieri hanno goduto di un meritato giorno di riposo dopo la vittoria per 1-0 di domenica a San Siro contro il Verona. Il programma per le due squadre proseguirà domani, di nuovo sul campo di allenamento, con in testa solo e soltanto l’incontro di sabato.