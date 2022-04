Lo Spezia con Thiago Motta ha trovato una nuova identità e sa adattarsi

Lo Spezia di Thiago Motta ha cambiato molte volte pelle nel corso della stagione. Oggi gioca col 4-3-3, ma il trasformismo tattico è una carattersitica da considerare.

TATTICA – Lo Spezia di Thiago Motta sta ottenendo risultati sorprendenti. Il tecnico nel corso della stagione ha cambiato varie volte modulo tattico. Ora il riferimento è il 4-3-3, interpretato sia con un tridente vero, che con un falso nove, che con un centrocampista spostato più avanti in chiave difensiva. Grazie alla duttilità dei suoi interpreti però la difesa a tre può essere una soluzione anche a partita in corso, col terzino destro Kelvin Amian più bloccato. Attenzione a Kevin Agudelo, che dalla panchina è una risorsa per cambiare ritmo all’attacco.

STATISTICHE – Lo Spezia con 32 gol fatti è il quinto peggior attacco della Serie A ed è anche quartultima per tiri. Il gioco di Thiago Motta, con gli esterni spesso a piede invertito, non punta sui cross: la squadra è terzultima in Serie A per traversoni. In compenso non disdegna i lanci lunghi: con 60 a gara gli spezzini sono quarti in campionato. Il gioco si sviluppa principalmente dalla fascia sinistra, dove è fondamentale la presenza di Simone Bastoni. È primo per passaggi chiave e per occasioni da gol, secondo per assist. Da segnalare che Giulio Maggiore è ottavo in tutto il campionato per falli subiti, 60.

DETTAGLI – Ivan Provedel oltre a essere un fattore in porta (quinto in Serie A per parate) ha grandi responsabilità nella prima costruzione: quarto per passaggi medi dopo i difensori centrali, primo per lanci lunghi con ben 9,3 a gara. Dimitris Nikolaou è il leader della linea difensiva, che comanda con fisico (decimo per recuperi in A, terzo di squadra per km percorsi), ma anche tecnica (primo per passaggi medi). Jakub Kiwior è la sorpresa di questa seconda parte di stagione una scoperta tutta di Thiago Motta. Regista davanti alla difesa in crescita tecnica, è l’uomo dell’equilibrio: primo per km percorsi, contrasti e intercetti. Emmanuel Gyasi è il tuttofare dello Spezia: esterno d’attacco a destra o a sinistra, prima punta, esterno a tuttafascia, terzino a quattro, anche interno. In stagione ha fatto tutto, ed è secondo per gol con 5 reti.