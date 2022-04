Bergomi: «Inter, il Verona ha concesso tanto. Spezia vero banco di prova»

Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport, ritiene che l’Inter contro il Verona è stata anche facilitata dall’avversario. Poi, una considerazione sullo Spezia

BANCO DI PROVA −Bergomi commenta la vittoria dei nerazzurri contro il Verona e la gara di oggi con lo Spezia: «Edin Dzeko è in ripresa com’è in ripresa l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha fatto un buon primo tempo col Verona. Ho rivisto l’Inter aggressiva e in palla di dicembre. Ma ha affrontato un avversario che ha concesso e ha accettato l’uno contro uno. Il banco di prova sarà oggi contro lo Spezia di Thiago Motta».