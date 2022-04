Romano: «Dybala, Inter segue con attenzione! Però attenzione una cosa»

Romano, esperto di mercato, nel corso del suo podcast Here We Go su Spotify, ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala facendo riferimento all’interesse dell’Inter.

FUTURO DYBALA – Fabrizio Romano parla così dell’attaccante argentino che al termine della stagione dirà addio alla Juventus: «Paulo Dybala si prenderà il suo tempo prima di decidere la sua prossima meta. Sicuramente l’Inter sta seguendo con attenzione gli sviluppi dell’operazione Dybala, anche all’estero ci saranno ci sono squadre interessate in Liga e in Premier League ma lui non ha ancora deciso niente».