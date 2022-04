Spezia-Inter, Thiago Motta punta sull’ex Manaj e ha un ’12°’ in formazione

Spezia-Inter si giocherà domani alle 19. La società ligure ha appena diramato l’elenco dei convocati (vedi articolo), che permette di avere qualche conferma in più sulle possibili scelte di formazione di Thiago Motta.

SPAZIO AGLI EX – Per Spezia-Inter di domani ci saranno degli ex nerazzurri sia in campo sia in panchina. In quest’ultimo caso il nome è ovviamente Thiago Motta, dalla parte opposta (come centrocampista, ora allenatore…) dal 2009 a gennaio 2012 come parte integrante del Triplete. Nell’undici titolare, invece, è Rey Manaj la scelta al posto di M’Bala Nzola, finito indietro nelle gerarchie. L’attaccante albanese, passato addirittura da Barcellona in questi anni, aveva esordito in Serie A proprio quando era all’Inter, il 23 agosto 2015 contro l’Atalanta. Con l’ex nerazzurro, quattro gol in questo campionato, ci saranno Emmanuel Gyasi (decisivo nel gol al 94′ contro il Venezia nell’ultima in casa) e Daniele Verde.

L’UOMO IN PIÙ – Nello Spezia che sfiderà l’Inter è come se ci fosse un dodicesimo titolare: Kevin Agudelo. Il colombiano non sempre gioca dal 1′ (ballottaggio con Verde per domani), ma è spesso decisivo. Dopo un lungo infortunio ha segnato due gol, uno fondamentale al Milan, e si è reso più volte d’aiuto. Per il resto i liguri hanno da tempo gli interpreti “chiamati”. In porta ovviamente Ivan Provedel, migliore in campo per distacco nello 0-0 di Empoli sabato scorso. Difesa formata da Kelvin Amian terzino destro, Arkadiusz Reca a sinistra con Dimitris Nikolaou e Martin Erlic centrali. In realtà ci sarebbero due difensori anche a centrocampo, ma da tempo Jakub Kiwior e Simone Bastoni sono stati spostati di reparto avanzando di posizione. Con loro capitan Giulio Maggiore, un intoccabile (e tifoso nerazzurro). Questa la probabile formazione di Thiago Motta per Spezia-Inter: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.