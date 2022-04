Amadeus: «Inter, occhio allo Spezia. Thiago Motta? Il meglio, da sabato»

Il presentatore televisivo e grande tifoso nerazzurro Amadeus ha parlato della gara tra Spezia e Inter. Poi una considerazione su Thiago Motta, ex Inter e oggi tecnico spezzino

NESSUNA SOTTOVALUTAZIONE − Amadeus prova a spiegare il tipo di partita del Picco: «Ormai a questo punto del campionato non ci sono partite facili. Lo Spezia si è tolto dalla zona calda e non ha intenzione di tornarci. E’ in una posizione di classifica tranquilla, ma il campionato presenta ancora tante partite. Psicologicamente sarà tranquillo e sereno e se la giocherà a viso aperto. Queste squadre hanno un gioco che può mettere in difficoltà le big. L’Inter dovrà fare una partita attenta e non sottovalutare lo Spezia. Adesso l’Inter ha bisogno di punti, si è aperta la possibilità di tornare a pensare allo scudetto».

THIAGO MOTTA − Il ricordo di Amadeus sull’italo-brasiliano all’Inter: «Anni di Thiago Motta in nerazzurro? Molto belli. Thiago è stato un giocatore molto importante per l’Inter, molto amato dai tifosi. Elegante e intelligente, sta confermando queste qualità anche da allenatore. Ha avuto il tempo di lavorare serenamente, sta dimostrando di essere un allenatore intelligente. Conosce l’Inter e il calcio molto bene, da un lato gli auguro il meglio e di potersi salvare serenamente. Ovviamente da sabato».

Fonte: calciospezia.it