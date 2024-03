Inter-Genoa, Inzaghi riflette sull’attacco: Thuram sposta? Una sensazione

Inter-Genoa è la partita in programma lunedì 4 marzo alle ore 20.45 a San Siro, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Inzaghi può sorridere perché sono vicini due ritorni, mentre un terzo migliora. Nel frattempo il tecnico nerazzurri riflette sulle scelte da fare, con il solito rebus in attacco

SCELTE PONDERATE – Inter-Genoa è la partita in programma lunedì alle ore 20.45, in un San Siro che si preannuncia ancora una volta pieno in ogni ordine di posto. Dopo la vittoria schiacciante contro l’Atalanta che ha finalmente tolto l’asterisco dalla classifica, la squadra di Simone Inzaghi non ha di certo intenzione di fermarsi mettendo nel mirino la dodicesima vittoria consecutiva del 2024. Attenzione però, perché il Genoa sa come mettere in difficoltà le big. Proprio per questo il tecnico piacentino riflette bene sulle scelte dal 1′, alla luce anche dei tanti impegni ravvicinati (l’Inter gioca lunedì e poi sabato 9 marzo a Bologna). Mentre in difesa con il Genoa ci sarà certamente un cambio vista l’assenza per squalifica di Alessandro Bastoni, in attacco c’è qualche dubbio in più.

Inter-Genoa, Thuram torna a disposizione: possibilità di vederlo dal 1′? Una sensazione

Marko Arnautovic ha giocato titolare contro l’Atalanta mentre Alexis Sanchez è subentrato a Lautaro Martinez, sfornando l’assist per il 4-0 di Davide Frattesi. Con il Genoa però, molto probabilmente, potrebbe tornare a disposizione Marcus Thuram, che oggi ha svolto una parte di allenamento in gruppo e domani rientrerà definitivamente.

Inzaghi potrebbe optare per il francese dal 1′? Ora come ora no e i motivi sono molteplici: i tanti impegni ravvicinati, una situazione piuttosto comoda in classifica che dunque non richiede un rientro affrettato e ultimo, ma non per importanza, il ritorno degli ottavi di Champions League con l’Atletico Madrid in programma il 13 marzo. La sensazione è che Inzaghi fino a quel giorno continuerà ad alternare Arnautovic e Sanchez, concedendo naturalmente spazio a Thuram a partita in corso.