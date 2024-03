Inter, ri-prendi l’elmetto: la nuova tattica d’attacco si chiama Inzaghi!

I nemici provano ancora a scalfire un’impermeabile Inter. Su l’elmetto fino a fine stagione. Adesso nel mirino c’è Simone Inzaghi, colpito a suon di offerte.

SU L’ELMETTO – Gli indizi ci sono tutti ed è difficile non coglierli. La guerra è ricominciata (ma – forse – quest’anno non è mai davvero finita) e l’Inter deve prepararsi al nuovo agguato. L’obiettivo dei nemici è sempre lo stesso: impensierire, indebolire, col fine ultimo di neutralizzare. Nonostante i tentativi messi in atto siano stati molteplici, finora nulla è riuscito a scalfire la corazza creata dalla squadra di Simone Inzaghi. Le mura di Appiano Gentile sembrano un vero e proprio fortino, sicuro per ripararsi dai colpi ed efficace nel rispondere al fuoco, seppur silenziosamente e solo a suon di risultati. Le strategie adottate fino a questo momento dalla linea nemica non hanno ferito nessuno. Forse hanno prodotto nell’Inter solo un leggero solletico, di quello che causa qualche sincera risata di pancia, beninteso.

RITORNO AL MITTENTE – I casi arbitrali montati ad hoc per instillare nel pubblico dubbi e scatenare antipatie nei riguardi dell’Inter. La pressione mediatica sui nerazzurri, ogni settimana col fucile puntato alla tempia – metaforicamente parlando, s’intenda -, in dovere di vincere per dimostrare, chissà cosa e chissà a chi, poi. Neanche le frecce lanciate da mister Massimiliano Allegri qualche settimana fa sono servite. Anzi, sembrano essere tornate praticamente tutte indietro al mittente. Rendendo, così, la Juventus protagonista di una classica ed esilarante “Furia francese e ritirata spagnola”, con aggiunta di rischio assideramento a -12.

L’ULTIMA TROVATA – A questo punto si saranno domandati: “Come fare di fronte a quest’Inter immune dagli attacchi?”. E, ‘intelligentemente’, avranno ben pensato di provare a indebolire la truppa toccando direttamente chi ne è al comando. Ecco, allora, che adesso tocca a Simone Inzaghi essere nel mirino. Ma gli attacchi che deve subire non sono proiettili, e neanche critiche, bensì offerte. Sì, perché il cosiddetto ‘Demone’ da Piacenza, tutt’a un tratto, è diventato uno degli allenatori più richiesti d’Europa. Un fatto – anche questo – che lascia divertiti, più che stupiti.

COMPLIMENTO – Che Inzaghi possa far gola a molti club rinomati non è di certo una sorpresa, considerando i numeri e il gioco meraviglioso dell’Inter, e neanche una preoccupazione. Con un contratto valido fino al 2025, i rapporti di fiducia, le dichiarazioni d’amore e d’intenti, e i proclami d’amore reciproci fra allenatore e vertici del club, difficile possa esserlo. Piuttosto questi rumors hanno tutta l’aria di essere un grosso complimento per il mondo nerazzurro, oltre che l’ennesimo – vano – tentativo di provare a impedire all’Inter di godersi uno dei migliori momenti della sua storia.