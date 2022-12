Inter, Dzeko unica certezza contro il Betis: 2 opzioni, una con vista Napoli

L’Inter sabato alle 18.00 sfida il Betis nella terzultima amichevole prima della ripresa del campionato. Inzaghi preferisce essere prudente e dunque non rischia chi ancora non sta benissimo, come Lukaku e Correa (vedi articolo). In attacco dunque toccherà ancora una volta a Dzeko: il tecnico nerazzurro riproporrà Mkhitaryan in appoggio al bosniaco oppure chance per qualche Primavera?

ATTACCO SPUNTATO – L’Inter di Simone Inzaghi sabato alle 18 sfida il Betis in Spagna nella terzultima amichevole prima della sfida del 4 gennaio in campionato contro il Napoli (vedi calendario amichevoli). Il tecnico nerazzurro rinuncia a Romelu Lukaku per permettergli di recuperare al meglio e anche a Joaquin Correa, che ottiene un permesso per tornare in Qatar e assistere alla finale della sua Argentina contro la Francia (vedi articolo). Va da sé che in attacco, essendo Lautaro Martinez ancora al Mondiale, toccherà nuovamente a Edin Dzeko.

Inter, dubbio in attacco contro il Betis: Dzeko unica certezza

Il dubbio è su chi giocherà insieme al numero 9 bosniaco. Inzaghi potrebbe riproporre l’esperimento Henrikh Mkhitaryan in appoggio a Dzeko oppure lanciare nuovamente un giovane come Valentin Carboni, come successo già a Malta. Il classe 2005 ha risposto benissimo mettendo a segno anche il suo primo gol in Prima Squadra (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro ha un giorno per prendere le sue decisioni, tenendo ben presente ciò che potrebbe succedere da qui al 4 gennaio: la parola d’ordine è farsi trovare pronti.