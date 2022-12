Argentina-Francia, Lautaro Martinez e Thuram da avversari a futuri compagni?

Argentina-Francia, finale del Mondiale in Qatar in programma domenica alle ore 16.00 italiane, vedrà protagonisti anche Lautaro Martinez e Marcus Thuram che secondo i rumors potrebbero diventare compagni all’Inter. Parabole differenti in Nazionale dove uno è finito a occupare lo stesso posto dell’altro

SFIDA A DISTANZA – Argentina-Francia è l’attesissima finale Mondiale in programma domenica alle ore 16.00. Oltre ovviamente ai due uomini più attesi, ossia Lionel Messi da una parte e Kylian Mbappé dall’altra, la sfida metterà di fronte anche Lautaro Martinez e Marcus Thuram, anche se solo dalle panchine per il momento. L’attaccante figlio d’arte è stato accostato all’Inter che vorrebbe portarlo a Milano mentre Lautaro rappresenta il presente e il futuro nerazzurro.

Argentina-Francia, Lautaro Martinez e Marcus Thuram da avversari e (forse) futuri compagni: parabole differenti

La parabola dei due nelle rispettive Nazionali è certamente opposta: Lautaro parte da titolare e dopo due partite scivola in panchina a favore di un Julian Alvarez determinante. Thuram è stato convocato quasi a sorpresa ma mai con l’ambizione di poter impensierire uno degli attaccanti titolari. Nella semifinale affrontata contro il Marocco, Deschamps lo ha schierato prima del solito e in un ruolo inedito (vedi articolo), segno della fiducia riposta in lui.

La stessa fiducia venuta forse un po’ meno a Lautaro da parte di Lionel Scaloni che in ogni caso, e questo va detto, ha scelto per il meglio come dimostrano i risultati. Il numero 10 dell’Inter comunque non demorde e affronta la concorrenza nel migliore dei modi, cercando di sfruttare al meglio le sue chance. Domenica c’è una finale da giocare ed entrambi sperano di poter lasciare il segno, poi a gennaio si penserà al mercato.