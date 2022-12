Correa in permesso dall’Inter: va in Qatar! L’Argentina lo ritrova

Correa è infortunato, non parteciperà a Betis-Inter ma sarà lo stesso pronto per un’altra partita: la finale dei Mondiali fra la sua Argentina e la Francia di domenica. L’attaccante parte per il Qatar.

SOGNO POSSIBILE – Joaquin Correa ha dovuto rinunciare ai Mondiali per l’ennesimo infortunio, ma ci sarà lo stesso per la finale tra Argentina e Francia. TyC Sports annuncia che sia il Tucu sia Nicolas Gonzalez, i due esclusi di Lionel Scaloni all’ultimo, saranno a Lusail per l’ultimo atto del torneo. L’AFA li ha invitati, assieme a Giovani Lo Celso che è già in Qatar. Correa, non potendo partecipare a Betis-Inter essendo tuttora infortunato, avrà il permesso della società e vedrà la finale dal vivo.