Biasin: «Non mi auguro affatto una cessione della proprietà per l’Inter»

L’Inter si trova in una situazione economica problematica. Negli scorsi mesi si è parlato addirittura di cessione da parte di Steven Zhang e nello specifico Fabrizio Biasin ha detto la sua sulla questione su Radio Sportiva.

CESSIONE – Il gruppo Suning sembra aver messo in vendita l’Inter. La situazione non è delle più limpide, sono diversi i punti di domanda. Steven Zhang è stato molto vicino alla squadra negli ultimi mesi, ma le voci stanno diventando ormai diverse. Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ne ha parlato così su Radio Sportiva: «Non è sicuro che nel 2023 arrivi la cessione dell’Inter. L’unica cosa sicura è che l’Inter ascolta offerte, che devono però arrivare oltre il miliardo. Per ora non ce ne sono state e Steven Zhang è intenzionato a proseguire. Io non sono affatto uno di quelli che si augura la cessione, io non ho la certezza che possa migliorare la situazione nell’eventualità».