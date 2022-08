Inter corsara a Lecce: dalla pioggia alla festa, tutte le emozioni della prima

L’Inter esce vittoriosa, con fatica, da un “Via del Mare” gremito di tifosi giallorossi come facilmente prevedibile nonostante la pioggia. Al Lecce il merito di essere cresciuto nel secondo tempo e di aver lottato per riuscire a vincere la partita, spinto anche dal suo stadio. I nerazzurri premiati dallo sprint finale, con la prima corsa della stagione verso il settore ospiti.

ESORDIO AL CARDIOPALMA – L’Inter vince 1-2 in casa del Lecce la prima partita stagionale in Serie A (vedi highlights) ma tiene tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. In una serata che inizia sotto la pioggia del “Via del Mare” (vedi video). E finisce in festa. Siamo abituati a vedere la “Pazza Inter” ma dopo il gol di Romelu Lukaku a pochi secondi dal fischio d’inizio di certo non ci aspettavamo di dover soffrire fino a quello finale. La rete di Denzel Dumfries, allo scadere dei minuti di recupero, infatti, ha permesso di riportare il sereno in casa Inter. È bastato il solo primo match della stagione per far perdere un paio d’anni di vita agli interisti! La domanda, quindi, sorge spontanea: si prospetta una stagione – l’ennesima della storia – al cardiopalma?

Dall’acqua al calore del Via del Mare

BUONA LA PRIMA – Giocare fuori casa non è mai semplice. Soprattutto quando si tratta della primissima partita di campionato. Quando si gioca in uno stadio caloroso come il “Via del Mare” e quando la squadra padrone di casa è reduce da una promozione in Serie A. Tutti fattori, questi, che hanno contribuito a rendere lo stadio di Lecce un vero e proprio dipinto giallorosso. La carica dei tifosi leccesi, che non hanno smesso di cantare e sostenere i propri colori prima, durante e dopo la partita, ha spinto la squadra di Marco Baroni prima verso la rete del pareggio (al 48′ con Assan Ceesay) e, poi, al tentativo di ribalta. Al Lecce va, infatti, il merito di aver lottato fino alla fine contro un’Inter che, per alcuni momenti, ha funzionato solo a intermittenza. A conferma di questo, i tantissimi applausi dell’intero stadio (in cui si erano mimetizzati molti tifosi interisti) ai giocatori giallorossi rimasti in campo alla fine della partita. Il settore ospiti dell’Inter, invece, ha accolto con entusiasmo la prima volata della stagione: la pioggia non ferma la festa nerazzurra. E si può tornare a Milano con tre punti.