VIDEO – Lecce-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Inter, anticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



L’URLO ALL’ULTIMO – Lecce-Inter 1-2 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. L’Inter deve faticare novantaquattro minuti per avere la meglio del Lecce. Eppure l’inizio è perfetto, perché al rientrante Romelu Lukaku bastano appena ottantuno secondi per aprire il conto, su gran cross lungo di Federico Dimarco con sponda di Matteo Darmian. I nerazzurri dominano l’avvio, poi si fermano come troppe volte successo nella scorsa stagione. Il Lecce resta in partita e pareggia al 48′, quando in contropiede Federico Di Francesco serve Assan Ceesay che segna al debutto incrociando di sinistro. Samir Handanovic deve poi negare il 2-1, su una punizione potente di Kristijan Bistrovic. Entra Denzel Dumfries ed è subito determinante, con un colpo di testa che sbatte sul palo. I cambi di Simone Inzaghi riportano l’Inter a creare gioco, ma con Wladimiro Falcone che diventa decisivo negando l’1-2 a Lautaro Martinez e Lukaku, salvando altre opportunità. Crolla però proprio al 94′: corner di Nicolò Barella, sponda di Lautaro Martinez e Dumfries di fatto con l’addome fa carambolare il pallone dentro. Esultanza sfrenata in campo, ma inevitabile per quanto avvenuto.

Video con gli highlights di Lecce-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.